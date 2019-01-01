2019-01-01T20:11:54+03:00
Общество

В июне в Ширяево устроят выставку треш-арта, а самарцев научат мастерить полезные предметы из мусора

Эко-фестиваль проведут при поддержке минлесхоза
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарцев научат мастерить из мусораСамарцев научат мастерить из мусора
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В июне 2019 года в Самарской области в Ширяево пройдет первый мусорный фестиваль. Здесь горожан ждет выставка предметов искусства в стиле треш-арт. Идея проекта принадлежит художественному музею.

- Публику ждет выставка арт-объектов, привлекающих внимание к экологическим проблемам. Например, произведения в стиле треш-арт», – рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Художественного музея Яна Данилова.

Программа фестиваля уже готова. Всех гостей также научат мастерить из мусора полезные предметы, которые пригодятся в быту. А на круглом столе во время фестиваля обсудят экологическую ситуацию в Ширяево. Фестиваль будет называться "Чистый Репин". Организаторы надеются, что в такой развлекальной форме смогут привлечь внимание жителей региона к эколоическим проболемам волжских берегов.

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