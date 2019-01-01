2019-01-01T20:31:12+03:00
Общество

"Кино досмотреть не дали!" В Тольятти кто-то "заминировал" торговый центр

На место выезжали кинологи, всех посетителей эвакуировали
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Тольятти "заминировали" торговый центрВ Тольятти "заминировали" торговый центр
Изменить размер текста:

В Тольятти в первый день Нового года кто-то решил невесло пошутить. Посетители ТЦ "Парк Хаус" пожаловались: их всех около 9 часов вечера вывели на улицу.

- Кино не дали досмотреть, покупки сделать, всех быстрее на улицу выгнали, - рассказали очевидцы.

По их словам, кто-то сообщил о минировании торгового центра - старинная забава в новогодние праздники. Приехали кинологи с собаками, сотрудники МЧС. Посетители ТЦ также пожаловались, что в шестом зале кинотеатра не работала эвакуационная дверь, пришлось выходить через кассы.

В торговом центре никто не пострадал, задымления никто не заметил. Пока на месте работают сотрудники МЧС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кто-то сумку забыл: в Тольятти "Парк Хаус" эвакуировали из-за бесхозного предмета
Тепло вернулось! В Самаре устранили дефект квартальной сети на Антонова-Овсеенко
В июне в Ширяево устроят выставку треш-арта, а самарцев научат мастерить полезные предметы из мусора
" С легким паром!" В Самаре музей Рязанова будет работать все праздники
"Как мило и непосредственно": жена самарского олигарха Ксения Царицына поздравила подписчиков с Новым годом в платье русалки
"Единого регоператора пора будить": самарцы жалуются на горы мусора 1 января
В черном списке у министра: в день дежурства Ивана Пивкина горожане обнаружили, что не могут написать ему в твиттер
Оно тоже мерзнет: в Самаре 1 января перестало работать новое колесо обозрения
Стало известно, что под колесами "шевроле" под Тольятти погибла 17-летняя девушка
В новогоднюю ночь водитель "Калины" протаранил скорую помощь
"Сплошное разорение": в Самаре за проезд в маршрутках с 1 января берут 30 рублей
В Самаре без отопления остаются 30 домов
Все каникулы в снегу! Новый год в Самаре начнется с потепления
Убили человека и попались: Самаре начинается суд над бандой налетчиков, грабивших банки
Житель Самары за похищение ноутбука сядет на 1,5 года
Под Тольятти "Шевроле" сбил пешехода, женщина погибла на месте
Крупный пожар в Чапаевске: из старого четырехэтажного дома эвакуировали 14 человек, есть погибший
Пар или пожар: самарцы сообщили о горящей ёлке на здании "Газпрома"