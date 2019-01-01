"Кино досмотреть не дали!" В Тольятти кто-то "заминировал" торговый центр

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:31:12+03:00

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В Тольятти в первый день Нового года кто-то решил невесло пошутить. Посетители ТЦ "Парк Хаус" пожаловались: их всех около 9 часов вечера вывели на улицу.

- Кино не дали досмотреть, покупки сделать, всех быстрее на улицу выгнали, - рассказали очевидцы.

По их словам, кто-то сообщил о минировании торгового центра - старинная забава в новогодние праздники. Приехали кинологи с собаками, сотрудники МЧС. Посетители ТЦ также пожаловались, что в шестом зале кинотеатра не работала эвакуационная дверь, пришлось выходить через кассы.

В торговом центре никто не пострадал, задымления никто не заметил. Пока на месте работают сотрудники МЧС.