2019-01-01T21:01:23+03:00
Происшествия

Тепло вернулось! В Самаре устранили дефект квартальной сети на Антонова-Овсеенко

Теплоснабжение домов восстановлено по штатной схеме
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре вернули тепло в домаВ Самаре вернули тепло в дома
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В Самаре к жителям более 30 домов возвращается тепло. Уже полчаса назад были закончены работы по устранению дефекта на квартальных сетях в районе улицы Антонова-Овсеенко. Об этом сообщили в твиттере АО "ПТС".

- Сварочные работы закончены в 21.30. Теплоснабжение восстановлено по штатной схеме, - объяснили в компании.

Напомним, что люди оставались без тепла достаточно долго из-за крупной аварии. На ее устранение бросили все силы, ремонтные службы работали весь день, несмотря на то, что это был выходной. На устранение неполадок было отведено время до 7 вечера, но в итоге понадобилось чуть больше времени.

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