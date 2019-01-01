Тепло вернулось! В Самаре устранили дефект квартальной сети на Антонова-Овсеенко
Теплоснабжение домов восстановлено по штатной схеме
В Самаре вернули тепло в дома
Изменить размер текста:
В Самаре к жителям более 30 домов возвращается тепло. Уже полчаса назад были закончены работы по устранению дефекта на квартальных сетях в районе улицы Антонова-Овсеенко. Об этом сообщили в твиттере АО "ПТС".
- Сварочные работы закончены в 21.30. Теплоснабжение восстановлено по штатной схеме, - объяснили в компании.
Напомним, что люди оставались без тепла достаточно долго из-за крупной аварии. На ее устранение бросили все силы, ремонтные службы работали весь день, несмотря на то, что это был выходной. На устранение неполадок было отведено время до 7 вечера, но в итоге понадобилось чуть больше времени.