Кто-то сумку забыл: в Тольятти "Парк Хаус" эвакуировали из-за бесхозного предмета

1 Янв. 2019 2019-01-01T22:07:16+03:00

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В Тольятти ТРК "Парк Хаус" эвакуировали из-за бесхозного предмета. О находке в полицию сообщили бдительные граждане, по правилам, всех посетителей из торгового центра вывели. Напомним, что это случилось около половины девятого, первого января. Многие горожане в этот момент были в кинозалах ТРК, сеансы были вынужденно прерваны.

- Проверка была проведена, бесхозный предмет не представлял опасности для жизни и здоровья граждан, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Стоит отметить, что эвакуация ТРК вызвала множество слухов. Говорили и о пожаре, и о минировании, и о ложном вызове. На вызов выезжали кинологи с собаками. Опасность не подтвердилась иэто хорошая новость.