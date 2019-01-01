Кто-то сумку забыл: в Тольятти "Парк Хаус" эвакуировали из-за бесхозного предмета
В Тольятти ТРК "Парк Хаус" эвакуировали из-за бесхозного предмета. О находке в полицию сообщили бдительные граждане, по правилам, всех посетителей из торгового центра вывели. Напомним, что это случилось около половины девятого, первого января. Многие горожане в этот момент были в кинозалах ТРК, сеансы были вынужденно прерваны.
- Проверка была проведена, бесхозный предмет не представлял опасности для жизни и здоровья граждан, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Стоит отметить, что эвакуация ТРК вызвала множество слухов. Говорили и о пожаре, и о минировании, и о ложном вызове. На вызов выезжали кинологи с собаками. Опасность не подтвердилась иэто хорошая новость.