2019-01-02T08:43:38+03:00
Звезды

В Тольятти пройдет фестиваль «Русский рок»

Оркестр исполнит композиции из репертуара групп «Агата Кристи», «Кино», «Браво», «Би-2», «Чайф», «Наутилус Помпилиус» и т.д.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: тольяттинская филармонияФото: тольяттинская филармония
Изменить размер текста:

В тольяттинской филармонии в субботу, 12 января, пройдет фестиваль «Русский рок». Концерт начнется в 18:00. Билеты стоят от 300 до 1000 рублей, сообщает сайт филармонии.

- Новой программой Русский оркестр филармонии начинает исследование огромного пласта отечественной культуры под названием «Русский рок». В 80-90е годы рок был больше, чем музыкальным стилем - он стал манифестом поколения, общественным явлением. Со сцены говорили о том, чего не могли сказать в кабинетах, музыка предвосхищала и сопровождала перемены, происходившие со страной и её жителями, - говорится в сообщении.

На концерте исполнят композиции из репертуара групп «Агата Кристи», «Кино», «Браво», «Би-2», «Чайф», «Наутилус Помпилиус» и т.д.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на улице Ново-Вокзальной несколько домов остались без горячей воды
В центре Самары из-за коммунальной аварии в 27 многоэтажках может стать холоднее на 10 градусов
В Самарской области автоледи сбила парня и девушку на «зебре»
В Тольятти сотрудник вневедомственной охраны в свой выходной поймал грабителя-неудачника
Кто-то сумку забыл: в Тольятти "Парк Хаус" эвакуировали из-за бесхозного предмета
Тепло вернулось! В Самаре устранили дефект квартальной сети на Антонова-Овсеенко
"Кино досмотреть не дали!" В Тольятти кто-то "заминировал" торговый центр
В июне в Ширяево устроят выставку треш-арта, а самарцев научат мастерить полезные предметы из мусора
" С легким паром!" В Самаре музей Рязанова будет работать все праздники
"Как мило и непосредственно": жена самарского олигарха Ксения Царицына поздравила подписчиков с Новым годом в платье русалки
"Единого регоператора пора будить": самарцы жалуются на горы мусора 1 января
В черном списке у министра: в день дежурства Ивана Пивкина горожане обнаружили, что не могут написать ему в твиттер
Оно тоже мерзнет: в Самаре 1 января перестало работать новое колесо обозрения
Стало известно, что под колесами "шевроле" под Тольятти погибла 17-летняя девушка
В новогоднюю ночь водитель "Калины" протаранил скорую помощь
"Сплошное разорение": в Самаре за проезд в маршрутках с 1 января берут 30 рублей
В Самаре без отопления остаются 30 домов
Все каникулы в снегу! Новый год в Самаре начнется с потепления
Убили человека и попались: Самаре начинается суд над бандой налетчиков, грабивших банки
Житель Самары за похищение ноутбука сядет на 1,5 года
Под Тольятти "Шевроле" сбил пешехода, женщина погибла на месте
Крупный пожар в Чапаевске: из старого четырехэтажного дома эвакуировали 14 человек, есть погибший
Пар или пожар: самарцы сообщили о горящей ёлке на здании "Газпрома"