В Тольятти пройдет фестиваль «Русский рок»

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:43:38+03:00

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В тольяттинской филармонии в субботу, 12 января, пройдет фестиваль «Русский рок». Концерт начнется в 18:00. Билеты стоят от 300 до 1000 рублей, сообщает сайт филармонии.

- Новой программой Русский оркестр филармонии начинает исследование огромного пласта отечественной культуры под названием «Русский рок». В 80-90е годы рок был больше, чем музыкальным стилем - он стал манифестом поколения, общественным явлением. Со сцены говорили о том, чего не могли сказать в кабинетах, музыка предвосхищала и сопровождала перемены, происходившие со страной и её жителями, - говорится в сообщении.

На концерте исполнят композиции из репертуара групп «Агата Кристи», «Кино», «Браво», «Би-2», «Чайф», «Наутилус Помпилиус» и т.д.