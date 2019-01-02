2019-01-02T09:44:43+03:00
Происшествия

В Самарской области автоледи сбила парня и девушку на «зебре»

Пострадавших отвезли в больницу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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20-летний парень и 23-летняя девушка переходили проезжую часть по пешеходному переходу около дома №12 по улице Школьной20-летний парень и 23-летняя девушка переходили проезжую часть по пешеходному переходу около дома №12 по улице ШкольнойФото: ГУ МВД России по Самарской области
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ДТП с участием пешеходов произошло в поселке Суходол Самарской области вечером 1 января. В районе 22:00 на улице Школьной 30-летняя женщина на «Деу Матиз» сбила двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

20-летний парень и 23-летняя девушка переходили проезжую часть по пешеходному переходу около дома №12 по улице Школьной. После аварии пострадавших отвезли в больницу. Сейчас девушка лечится дома, а молодой человек госпитализирован.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и медики.

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