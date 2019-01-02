2019-01-02T10:06:16+03:00
Происшествия

В центре Самары из-за коммунальной аварии в 27 многоэтажках может стать холоднее на 10 градусов

На улице Полевой прорвало трубопровод
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Аварию планируют устранить к восьми вечера 2 декабряАварию планируют устранить к восьми вечера 2 декабряФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Самаре утром в среду, 2 января, на улице Полевой произошла коммунальная авария. Около дома №52 повредился трубопровод теплоснабжния диаметром 500 мм, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Из-за технологического повреждения на теплосети переведены на резервную схему теплоснабжения потребители 27 жилых многоквартирных домов (5217 человек, в том числе 1170 детей) и 1 социально-значимого объекта (Самарский государственный технический университет), - говорится в сообщении.

На месте работает аварийная бригада из 15 человек и 8 единиц техники. Сейчас на месте аварии проводят земляные работы.

Из-за прорыва теплосети на время в квартирах может похолодать с +22 до +12.

Аварию планируют устранить к восьми вечера 2 декабря.

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