В Самаре на улице Ново-Вокзальной несколько домов остались без горячей воды
Рабочие приедут устранять коммунальную аварию к часу дня
Воду должны дать до 18:00Фото: Архив "КП"
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В Самаре утром в среду, 2 декабря, без горячей воды остались несколько жилых домов на улице Ново-Вокзальной. Все из-за коммунальной аварии, которая произошла на линии горячего водоснабжения диаметром 115 мм, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Самары.
- Прорыв произошел между домами 161 и 167. Без горячей воды остались четыре многоквартирных дома: 155, 161, 165 и 167. «ПТС» проводит согласование на выполнение земляных работ, - говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере.
Предварительно, рабочие приступят к устранению аварии с 13:00 2 декабря. Работы должны закончиться до 18:00.