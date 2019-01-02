В Самаре на улице Ново-Вокзальной несколько домов остались без горячей воды

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:48:28+03:00

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В Самаре утром в среду, 2 декабря, без горячей воды остались несколько жилых домов на улице Ново-Вокзальной. Все из-за коммунальной аварии, которая произошла на линии горячего водоснабжения диаметром 115 мм, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Самары.

- Прорыв произошел между домами 161 и 167. Без горячей воды остались четыре многоквартирных дома: 155, 161, 165 и 167. «ПТС» проводит согласование на выполнение земляных работ, - говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере.

Предварительно, рабочие приступят к устранению аварии с 13:00 2 декабря. Работы должны закончиться до 18:00.