2019-01-02T11:55:29+03:00
Общество

Жителям Самарской области объяснили, почему в регионе после Нового года скапливаются горы мусора

По словам представителей «ЭкоСтройРесурс», мусора так много, что его не успевают убрать
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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С 1 января 2019 года в регионе изменилась схема работы с мусоромС 1 января 2019 года в регионе изменилась схема работы с мусоромФото: Соцсети
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Единый оператор Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами объяснил, почему в регионе после Нового года скапливаются горы мусора. Отходы не успевают убрать из-за их большого количества и из-за смены подрядчика в некоторых районах и новой территориальной схемы движения мусора.

- Вся работа будет налажена в течение месяца, - уверяют представители оператора «ЭкоСтройРесурс». – Перевозчики, не выполняющие свои обязательства, будут заменены.

Напомним, жители региона пожаловались властям, что мусорки в Самарской области переполнены, а отходы после Нового года не убирают.

При этом с 1 января 2019 года в регионе изменилась схема работы с мусором. Теперь жители Самарской области должны платить за вывоз мусора напрямую оператору, цена на услуги выросла.

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