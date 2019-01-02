В Самарской области «Лада Веста» насмерть сбила пешехода, который шел по краю проезжей части

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:18:04+03:00

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Смертельное ДТП произошло Похвистневском районе Самарской области вечером во вторник, 1 января. Около 21:20 на трассе Самара – Бугуруслан водитель «Лады Весты» сбил 48-летнего пешехода. Мужчина скончался в больнице, сообщает pohvistnevo-inform.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Водитель легковушки ехал со стороны села Подбельск. Пешеход шел по проезжей части навстречу автомобилю. На его одежде не было светоотражающих элементов.

По факту ДТП полиция проводит проверку, после которой примут процессуальное решение.