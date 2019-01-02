В Самарской области потеплеет до -4

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:25:54+03:00

В ближайшие дни в регионе будет идти снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такая температура воздуха установится в субботу 5 января

Изменить размер текста: A A

В Самарской области потеплеет. В четверг, 3 января, ночью температура воздуха составит -8… -13 градусов, днем -5… -10. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами слабая изморозь. На улицах местами гололедица.

В пятницу, 4 января, ночью -9… -14, днем -5… -10. Облачно, снег, местами гололедица. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

В субботу, 5 января, днем потеплеет до -4… -9. Ночью -9… -14. Юго-восточный ветер, 8-13 метров в секунду. Облачно и снег, местами гололедица, сообщает Приволжское УГМС.