Пилоты Формулы-1 Сергей Сироткин и Виталий Петров могут принять участие в Гонке чемпионов в Самарской области

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:16:44+03:00

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В селе Сосновка в Самарской области 13 января пройдет 22 Гонка чемпионов. Соревнование откроет автоспортивный сезон в России, в гонке на трассе полигона АВТОВАЗ примут участие сильнейшие спортсмены России. В этом году количество участников стало рекордным – 24 гонщика, сообщили организаторы.

- Гонка чемпионов 2019 года обещает быть особенно интересной по своему составу. Его основную часть сформируют пилоты, хорошо известные болельщикам по победам, завоеванным на отечественных трассах. Кольцевой чемпионат будет представлен тремя сильнейшими пилотами из каждого класса: Дмитрий Брагин, Алексей Дудукало и Кирилл Ладыгин получили возможность участия в соревнованиях, став сильнейшими в «Туринге», Михаил Митяев, Владислав Незванкин и Ильсур Ахметвалеев – в «Супер-Продакшн», Павел Кальманович, Глеб Кузнецов и Андрей Петухов продуктивно провели сезон в классе «Национальный», а Григорий Бурлуцкий, Андрей Масленников и Игорь Самсонов сформировали тройку сильнейших в классе «Туринг-Лайт», - говорится в сообщении.

Компанию им составят сильнейший картингист России Иван Чубаров и руководитель Российской серии кольцевых гонок и вице-чемпионов страны в классе «Туринг» Олег Петриков.

Предварительное участие в гонке дал чемпион Европы по ралли Алексей Лукьянюк, ждут организаторы приезда экс-пилота Формулы-1 Виталия Петрова. Кроме того, ждут подтверждения участия от Сергея Сироткина, который провел прошлый сезон в команде «Williams F1 Team» в Формуле-1.