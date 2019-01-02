2019-01-02T15:54:46+03:00
Общество

Теплоэнергетики завершили земляные работы на месте прорыва теплотрассы на Полевой в Самаре

Сейчас рабочие восстанавливают подачу тепла в дома по основной схеме
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Планируют, что все работы закончат до 20:00 2 январяПланируют, что все работы закончат до 20:00 2 января
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Сотрудники «Предприятия тепловых сетей» завершили земляные работы на месте прорыва теплотрассы на улице Полевой в Самаре. Произошло это в 16:20. Сейчас рабочие приступили к восстановлению теплоснабжения в дома по основной схеме, сообщает пресс-служба «ПТС».

Напомним, прорыв на теплотрассе произошел утром в среду, 2 января. 27 многоэтажек и здание университета перевели на резервную схему подачи тепла. На месте работают 15 человек и 8 единиц техники. Планируют, что все работы закончат до 20:00 2 января.

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