Теплоэнергетики завершили земляные работы на месте прорыва теплотрассы на Полевой в Самаре
Сейчас рабочие восстанавливают подачу тепла в дома по основной схеме
Планируют, что все работы закончат до 20:00 2 января
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Сотрудники «Предприятия тепловых сетей» завершили земляные работы на месте прорыва теплотрассы на улице Полевой в Самаре. Произошло это в 16:20. Сейчас рабочие приступили к восстановлению теплоснабжения в дома по основной схеме, сообщает пресс-служба «ПТС».
Напомним, прорыв на теплотрассе произошел утром в среду, 2 января. 27 многоэтажек и здание университета перевели на резервную схему подачи тепла. На месте работают 15 человек и 8 единиц техники. Планируют, что все работы закончат до 20:00 2 января.