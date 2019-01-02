2019-01-02T18:09:47+03:00
Спорт

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокатился по льду на спортивной «Весте»

Глава региона сел за руль машины команды Lada Sport Rosneft
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Свои слова губернатор проиллюстрировал фотографиями поездкиСвои слова губернатор проиллюстрировал фотографиями поездкиФото: Twitter.com
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 2 января, провел утро за рулем спортивной «Лады Весты». Глава региона прокатился на автомобиле по ледяной трассе. Об этом Азаров написал в своем Твиттере.

- Отличный денек сегодня был для прогулок! Так зарядился энергией утреннего январского утра, что решил доехать до Тольятти и... «выйти на лёд». Точнее - выехать! Спасибо парням из Lada Sport Rosneft за поддержку! – написал Азаров.

Свои слова губернатор проиллюстрировал фотографиями поездки.

Напомним, Lada Sport Rosneft – организатор Гонки чемпионов, которая пройдет 13 января в Самарской области. Принять в ней участие могут пилоты Формулы-1 Сергей Сироткин и Виталий Петров.

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