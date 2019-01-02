Региональный оператор Самарской области по обращению с отходами заявил, что не обязан убирать мусор, если тот не в контейнере

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:30:47+03:00

Тема мусора не отпускает жителей Самарской области с Нового года. Вот, к примеру, традиционная картина 1-2 января для многих жителей региона Фото: Соцсети

Самарцы недовольны и уповают на то, что если мусор долго не вывозить, он может вывалиться из контейнера за пределы площадки

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Региональный оператор Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс» в своем Твиттере опубликовал запись, из которой следует, что работники не будут убирать мусор, если тот не в контейнере.

- Региональный оператор осуществляет деятельность по перемещению твердых коммунальных отходов из мест накопления в мусоровоз, а также подбор оброненных (просыпавшихся) ТКО при их погрузке в мусоровоз. Действующее федеральное законодательство не относит уборку мусора, образовавшегося на придомовой территории к деятельности регионального оператора, - говорится в сообщении.

Такое заявление вызвало негодование у самарцев. Основной тезис – если мусор долго не выносить, он вываливается из переполненных контейнеров.

- Если не вывозить КП три дня, мусор будет летать не только вокруг КП, но по всей придомовой территории. Но в принципе все и так знают, что уборка придомовой территории не в вашей компетенции, - прокомментировала самарчанка.

- Я так понимаю, никто не просит вас убирать дворы. Просто из-за проблем с вывозом мусор чрезмерно накапливается и вываливается из контейнеров, нередко за пределы площадок, - поддерживает самарец Владислав.

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