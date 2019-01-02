В Самаре начали переводить дома на улице Полевой на основную схему подачи тепла

2 Янв. 2019 2019-01-02T19:10:17+03:00

Возобновление отопления теперь зависит от оперативности сотрудников управляющих организаций

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В Самаре теплоэнергетики ПТС завершили все работы на теплосети на улице Полевой. Сейчас специалисты поэтапно переводят дома на основную схему подачи тепла, сообщает пресс-служба ПТС.

- Возобновление отопления теперь зависит от оперативности сотрудников управляющих организаций, которые должны отрегулировать гидравлические режимы внутренних сетей жилых домов. ПТС приносит извинения жителям за временные неудобства, - говорится в сообщении.

Напомним, утром 2 января около дома №52 на улице Полевой произошел прорыв теплотрассы. Из-за этого на резервную схему подачи тепла перевели 27 многоквартирных домов.