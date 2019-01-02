2019-01-02T19:10:17+03:00
Общество

В Самаре начали переводить дома на улице Полевой на основную схему подачи тепла

Утром там произошел прорыв теплотрассы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Возобновление отопления теперь зависит от оперативности сотрудников управляющих организацийВозобновление отопления теперь зависит от оперативности сотрудников управляющих организаций
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В Самаре теплоэнергетики ПТС завершили все работы на теплосети на улице Полевой. Сейчас специалисты поэтапно переводят дома на основную схему подачи тепла, сообщает пресс-служба ПТС.

- Возобновление отопления теперь зависит от оперативности сотрудников управляющих организаций, которые должны отрегулировать гидравлические режимы внутренних сетей жилых домов. ПТС приносит извинения жителям за временные неудобства, - говорится в сообщении.

Напомним, утром 2 января около дома №52 на улице Полевой произошел прорыв теплотрассы. Из-за этого на резервную схему подачи тепла перевели 27 многоквартирных домов.

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