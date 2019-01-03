В Самарской области ночью тушили частный дом

3 Янв. 2019 2019-01-03T08:55:44+03:00

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Ночью, 3 января, в 00:26 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре. Звонивший сообщил, что горит дом в селе Хворостянка, на улице Крестьянская. К месту ЧП незамедлительно отправились пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области, горел частный дом, огонь захватил площадь в 80 м2. В ликвидации пожара участвовали 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Локализовать огонь удалось лишь в 1:13 минут, а полностью справится с пожаром получилось в 1:38.

Сейчас специалистам предстоит выяснить, что стало причиной ЧП и каков ущерб от него.

Кстати, минувшей ночью помощь пожарных потребовалась и в Большеглушицком районе. Там в селе Каралым на улице Орловская также горел частный дом.

А в Кинель-Черкасском районе в селе Кинель-Черкассы на улице Степная ночью сгорели сарай и теплица.