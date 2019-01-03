Вот так посидели: жительница Самары пришла в гости и ударила хозяина квартиры ножом

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:15:17+03:00

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Накануне полицейским стало известно, что в одну из больниц Самары госпитализировали жителя поселка Береза с ножевым ранением. Правоохранители поговорили с потерпевшим и выяснили, что мужчины был ранен у себя дома. Туда и отправились полицейские.

Работая на месте происшествия, правоохранители опросили возможных свидетелей и выяснили, что в день, когда мужчина попал в больницу, в его квартире произошла ссора. Хозяин жилплощади крепко поссорился со своей гостей, с которой он распевали спиртные напитки. По предварительным данным, именно во время выяснения отношений, женщина схватила со стола нож и ударила им оппонента.

Подозреваемую, вскоре задержали в ее же дома. Приметы дамы сообщили свидетели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа. В совершении этого преступления 34-летняя самарчанка призналась. Нож, которым по предположению полиции и был ранен мужчина, был изъят в квартире, где произошел инцидент.

Сейчас в отношении дама возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.