Добро пожаловать в «Ладу»: нападающий «Северстали» Сергей Лапин весь следующий сезон проведет в ХК «Лада»
О подписании контракта стало известно 2 января
Фото: ХК "Лада"
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Накануне стало известно, что хоккейный клуб «Лада» подписал контракт с экс-форвардом «Северстали» Сергеем Лапиным. Официальная информация об этом появилась на сайте хоккейного клуба 2 января.
Ранее Лапин три года выступал за череповецкую «Северсталь» в КХЛ. В текущем сезоне 2018/2019 в 20 матчах за «Северсталь» он набрал 5 (2+3) очков.
В тольяттинской «Ладе» хоккеист будет выступать под номером «61».
Справка:
Нападающий Сергей Лапин родился 20 апреля 1996 года. Три года игрок выступал за Северсталь под номером 96. Рост игрока 178 см, вес 78 кг.