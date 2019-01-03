Добро пожаловать в «Ладу»: нападающий «Северстали» Сергей Лапин весь следующий сезон проведет в ХК «Лада»

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:33:51+03:00

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Накануне стало известно, что хоккейный клуб «Лада» подписал контракт с экс-форвардом «Северстали» Сергеем Лапиным. Официальная информация об этом появилась на сайте хоккейного клуба 2 января.

Ранее Лапин три года выступал за череповецкую «Северсталь» в КХЛ. В текущем сезоне 2018/2019 в 20 матчах за «Северсталь» он набрал 5 (2+3) очков.

В тольяттинской «Ладе» хоккеист будет выступать под номером «61».

Справка:

Нападающий Сергей Лапин родился 20 апреля 1996 года. Три года игрок выступал за Северсталь под номером 96. Рост игрока 178 см, вес 78 кг.