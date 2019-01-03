Вырвал прямо из рук: В Тольятти мужчина украл сумочку с крупной суммой денег
В Тольятти неизвестный вырвал из рук женщины сумку с документами и деньгами. О случившимся потерпевшая незамедлительно сообщила полицейским. Произошло преступление на улицы Лизы Чайкиной. В сумке были документы, сберегательная книжка на имя заявительницы и наличные деньги - 700 тысяч рублей.
Полицейские, прибыв на место преступления, поговорили с возможными свидетелями, провели поквартирный обход дома, возле которого произошло нападение. Потерпевшая помогла составить ориентировку с приметами нападавшего. Ориентировку направили всем ближайшим патрульным экипажам полиции.
Вскоре появился подозреваемый - 39-летний безработный, ранее судимый за кражу и грабеж, житель Комсомольского района. Полицейские установили личность и места вероятного нахождения подозреваемого. Мужчину задержали по месту жительства, там же во время осмотра, изъяли похищенную сумку, документы и деньги.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье «Грабеж». Злоумышленника заключили под стражу. Полицейские устанавливают причастность задержанного к другим преступлениям.