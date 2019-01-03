Хотел проскочить на «красный»: в Самаре столкнулись такси и иномарка

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:28:59+03:00

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ДТП с участием такси произошло в Самаре 2 января на перекрёстке Ново-Вокзальной и Московского шоссе. Две иномарки, одна из которых такси, стакнулись примерно в 11 часов. По предварительным данным, водитель «Рено-Логан», который по всей видимости работает в одной из популярных служб такси, ехал по Московскому шоссе в направлении проспекта Кирова. Вероятно, мужчина хотел успеть прискочить перекресток на «красный», но в итоге «встретился» с автомобилем «Фольксваген-Поло», который ехал по Ново-Вокзальной в сторону Ново-Садовой.

В аварии не обошлось без пострадавших, водителя «Фольксвагена» увезли в больницу на "скорой", однако, как отметили в ГУ МВД России по Самарской области, медики, осмотрели пострадавшего и отпустили его домой, назначив амбулаторное лечение.