Ночью с налобным фонарем: в Самаре пройдет ночная лыжная гонка "Сокольи горы"

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:02:55+03:00

А вы участвуете в гонке?

Изменить размер текста: A A

Незабываемые впечатления ждут участников VII Ночной лыжной гонки "Сокольи горы". Соревнования запланированы на субботу, 5 января. Гонять лыжники будут на территории Учебно-спортивного центра "Чайка" в поселке Управленческий.

Одним из важнейших атрибутов гонки будут налобные фонари. Еще бы, ведь соревнования пройдут в полной темноте, по ночному лесу.

Соревноваться лыжники будут в трех дистанциях - 5, 10, 15 км. Каждый лыжник, прошедший трассу, получит памятные медали.

Для участников гонки также приготовили традиционный глинтвейн и выступления творческих коллективов.

Регистрация лыжников начнется 4 января и продлится до 18.00.

Бесплатное участие в гонки могут принять средние, старшие юноши и девушки, юниоры и юниорки в возрасте от 15 до 20лет.

Подробнее о регистрации можно узнать здесь.