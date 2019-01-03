2019-01-03T11:02:55+03:00
Спорт

Ночью с налобным фонарем: в Самаре пройдет ночная лыжная гонка "Сокольи горы"

Лыжников приглашают на соревнования 5 января.
Евгения ВАСИНА
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Незабываемые впечатления ждут участников VII Ночной лыжной гонки "Сокольи горы". Соревнования запланированы на субботу, 5 января. Гонять лыжники будут на территории Учебно-спортивного центра "Чайка" в поселке Управленческий.

Одним из важнейших атрибутов гонки будут налобные фонари. Еще бы, ведь соревнования пройдут в полной темноте, по ночному лесу.

Соревноваться лыжники будут в трех дистанциях - 5, 10, 15 км. Каждый лыжник, прошедший трассу, получит памятные медали.

Для участников гонки также приготовили традиционный глинтвейн и выступления творческих коллективов.

Регистрация лыжников начнется 4 января и продлится до 18.00.

Бесплатное участие в гонки могут принять средние, старшие юноши и девушки, юниоры и юниорки в возрасте от 15 до 20лет.

Подробнее о регистрации можно узнать здесь.

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