Ночью с налобным фонарем: в Самаре пройдет ночная лыжная гонка "Сокольи горы"
Незабываемые впечатления ждут участников VII Ночной лыжной гонки "Сокольи горы". Соревнования запланированы на субботу, 5 января. Гонять лыжники будут на территории Учебно-спортивного центра "Чайка" в поселке Управленческий.
Одним из важнейших атрибутов гонки будут налобные фонари. Еще бы, ведь соревнования пройдут в полной темноте, по ночному лесу.
Соревноваться лыжники будут в трех дистанциях - 5, 10, 15 км. Каждый лыжник, прошедший трассу, получит памятные медали.
Для участников гонки также приготовили традиционный глинтвейн и выступления творческих коллективов.
Регистрация лыжников начнется 4 января и продлится до 18.00.
Бесплатное участие в гонки могут принять средние, старшие юноши и девушки, юниоры и юниорки в возрасте от 15 до 20лет.
Подробнее о регистрации можно узнать здесь.