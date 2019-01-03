Всего месяц за рулем: в Самарской области начинающая автомобилистка вылетела в кювет
В Самарской области начинающая автомобилистка вылетела с дороги. ДТП произошло 2 января в 15:15 в Сызранксом районе.
Как нам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 28-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» ехала по автодороге «Подъезд к городу Ульяновск» со стороны М-5 Урал в направлении Сызрани. Женщина превысила скорость, не справилась с управлением автомобилем из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.
Водителю потребовалась помощь медиков. В больницу женщина обратилась самостоятельно, правда, от госпитализации отказалась.
- По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение, - сообщает ГУ МВД по Самарской области. – Госавтоинспекция напоминает, о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движение, не превышать скорость и учитывать погодные условия.