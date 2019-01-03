Растерзали другую собаку: в Тольятти зверствует стая собак

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:10:31+03:00

Местные жители опасаются, что псы могут напасть и на людей

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В Тольятти местные жители заметили стаю диких собак. Псы разгуливали по улицам Центрального района.

- Улица 50 лет октября, огромная стая собак растерзала другую собаку, будьте аккуратны, видимо псы голодные, - поделились тольяттинцы в социальных сетях и разместили фотографии.

На снимках более 10 собак хозяйничают прямо на вечерней улице. Какая судьба ждет этих псов? Опасны ли они для людей? Споры об этом разгорелись в комментариях.

- Наказывать надо нерадивых хозяев которые собак оставляют на улице как ненужную вещь, - негодую одни.

- Тут два варианта: первое, разделять стаю и пристраивать собак, второе, отлов и уничтожение т.к. сформированная стая опасна и со временем может попытаться атаковать ребенка или слабого человека, - отмечают другие.