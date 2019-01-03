2019-01-03T13:43:13+03:00
Общество

Карты принимаются, но не все: в общественном транспорте Самары начали принимать банковские карты

Первого января оплата картой была недоступна из-за настройки систем
Евгения ВАСИНА
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Какой процент от зарплаты у вас уходит на проезд?Какой процент от зарплаты у вас уходит на проезд?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 1 января 2019 года в Самаре должна была заработать новая система оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь чтобы заплатить за проезд, достаточно приложить к терминал банковскую карту. Однако, у многих горожан «этот номер не прошел».

- Где обещанная оплата банковскими картами? В автобусах САГ кондуктора отказалась принимать карту, сославшись на руководство, мол, запретили, а в ТТУ не пробивается ни в одном маршруте. В чем же дело? – обратились недельный горожане в департамент транспорта.

В ведомстве пообещали в ситуации разобрать в ближайшее время.

- В связи с обновлением программы был технический сбой. В настоящее время неполадки устранены - Банковские карты принимаются к оплате, - ответили 2 января ООО "СамараАвтоГаз"‏ и пояснили, - К оплате принимаются карты с возможностью без контактной оплаты NFC. Карты, которые не поддерживают эту функцию, не принимаются!

В ТТУ также отметили, что все кондукторы обеспечены исправными терминалами и готовы принимать оплату картой.

Напомним, с 1 января 2019 года в Самаре выросла стоимость проезда. Теперь одна поездка стоит 28 рублей, вместо 25. Причем цена не зависит от того, оплачиваете вы банковской картой, транспортной или наличными. Для школьников и студентов проезд по транспортной карте будет составлять 14,60.

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