В Самаре кондуктор выгнала школьника вечером на мороз из-за несработавшего проездного

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:12:11+03:00

Кто прав, кто виноват сейчас разбираются в транспортной компании

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Самарцы пожаловались в департамент транспорта на кондуктора, высадившего школьника вечером на мороз. Неприятная ситуации произошла 2 января в 20:40.

- Ребёнка высадила кондуктор 66 автобуса на остановке пер. Молодёжный, мотивируя это тем, что безлимитный проездной билет не действует, несмотря на то, что ребёнок предъявил чек об оплате, - сообщили самарцы в твиттере.

Не праздничное настроение кондуктора, не работающий проездной или постоянные шалости школьников? Что именно стало причиной столь жёсткого поведения кондуктора теперь предстоит выясниться в ходе служебной проверки. Ситуация на контроле ООО "СамараАвтоГаз".