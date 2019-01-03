Мусор вывезут, а дороги расчистят: глава области провёл расширенное совещание, где обсудили все важный вопросы текущих праздников

3 Янв. 2019 2019-01-03T19:00:30+03:00

В первые дни нового года в Самарской области прошло 288 массовых мероприятий, участвовали в них почти 60 тысяч человек

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В четверг, 3 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл расширенное совещание с членами регионального Правительства, представителями силовых ведомств, надзорных органов и руководителями всех городов и районов губернии.

Главной темой совещания стала оперативная обстановка на территории региона в праздничные дни. Кстати, в первые дни 2019 года в Самарской области уже проведено 288 массовых мероприятий, участвовали в них почти 60 тысяч человек. Самые масштабные народные гуляния прошли в Самаре на площади Куйбышева и на последней миле стадиона «Самара Арена».

Несмотря на официальные выходные дни, ежедневно за текущей обстановкой в области следят члены регионального кабинета министров, правоохранители и сотрудниками МЧС.

Как доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, чрезвычайных ситуаций на территории региона с 29 декабря 2018 года по 3 января 2019 – не произошло. За это время в области зафиксирован ряд пожаров, а также сбои в работе ресурсоснабжающих организаций. В частности, сбой в работе Самарской ТЭЦ, который произошёл 30 декабря. В результате чего 849 домов в Кировском и Промышленном районах Самары были без горячей воды и отопления. Как отметил министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Марков, ситуация была под контролем - все дома до окончания работ по устранению аварии были подключены по резервным схемам. Порывы, возникшие на трубопроводах, устранялись в установленные сроки.

Отдельное внимание уделено вопросам вывоза твердых коммунальных отходов. Сергей Марков отметил, что график вывоза мусора региональный оператор не нарушал. Поступающие от жителей региона сигналы оперативно отрабатываются. Кроме того, до конца января регоператор дополнительно установит более 2 тысяч контейнеров для сбора отходов.

В ходе совещания обсудили и состояние дорог. После прошедших снегопадов далеко не все дороги расчищены по всей ширине проезжей части, есть нарекания и к очистке внутриквартальных проездов. Дмитрий Азаров поручил активизировать работу служб — особенно в Самаре и Тольятти.

- В течение выходных решайте проблему, – поручил Дмитрий Азаров главам городов. – Осадков нет несколько дней, но с дорогами не всё благоприятно.