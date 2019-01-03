2019-01-03T18:59:42+03:00
Происшествия

Обошлось без пострадавших: в ТЦ "Московский" произошло возгорание

Пожар ликвидировали до приезда МЧС
Евгения ВАСИНА
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Обошлось без пострадавшихОбошлось без пострадавших
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В четверг, 3 января, посетителям торгового центра «Московский» пришлось прервать свои покупки и поспешить к выходу. Холл торгового центра неожиданно наполнился неприятным запахом.

- Мы с мужем хотели по-быстрому пройтись по магазинам, но почувствовали очень припрятанный запах, пахло горящий проводкой. Решили не рисковать и ушли, - рассказала одна из покупательниц торгового центра.

Как рассказали ГУ МЧС России по Самарской области на пульт дежурного вызов поступил в 13:07. Пожарные расчёты поспешили на вызов, на месте выяснилось, что причина задымления — короткое замыкание в электрощите на первом этаже с последующим горением.

Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных сотрудниками торгового центра, однако из здания пришлось эвакуировать около 50 человек. К счастью, никто не пострадал.

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