2019-01-03T23:48:22+03:00
Общество

Лётчика-космонавта Олега Кононенко записал видеопоздравление для жителей Самарской области

Он пожелал дальнейшего успешного развития региону и счастья его жителям
Евгения ВАСИНА
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Праздник космонавт встретил на МКСПраздник космонавт встретил на МКС
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В четверг, 3 января, департамент информационной политики опубликовал видеопоздравление, записанное российским лётчиком-космонавтом Олегом Кононенко для жителей Самарской области.

- Дорогие дурья, поздравляю вас с Новым 2019 годом, путь он принесет Самарской области и всем вам новые возможности и новые перспективы, - обратился космонавт к самарцам. - Прошлый год показал всему миру какой это красивый и гостеприимный регион, Самарская область, какие замечательные люди в нем живут. Пусть наследие Чемпионата мира по футболу, который принимала Самара, станет основой для дальнейшего развития области и не только в сфере туризма, но и в наукоемких производствах, ракета-космической и авиационной промышленности – во всем, что делает Самарскую область узнаваемой во всем мире. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, счастья и здоровья в новом году. С Новым годом, ваш Олега Кононенко.

Новый год космонавт на этот раз встретил на борту МКС. Его миссия на космической станции завершится в июне 2019-го.

Видеопоздравление российского лётчика-космонавта Олега Кононенко с новогодними праздниками в адрес всех жителей Самарской области.

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