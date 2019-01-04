2019-01-04T00:50:23+03:00
Спорт

«Крылья Советов» возьмут в аренду у «Спартака» Артема Тимофеева

Об этом сообщил директор по развитию самарского футбольного клуба Александр Шикунов
Евгения ВАСИНА
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Фото: spartak.comФото: spartak.com
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В самарском футбольном клубе «Крылья Советов» перемены. Накануне, директор по развитию "Крыльев" Александр Шикунов заявил, что самарцы берут у "Спартака" в аренду 24-летнего полузащитника Артема Тимофеева. Ранее, в декабре 2018 года Шикунов говорил, что "Крылья" ждут решения "Спартака" по будущему Тимофеева, а сейчас эта тема получила продолжение.

– Решение принято, Тимофеева будем брать у "Спартака" в аренду, – процетировал Шикунова sport-express.

Артем Тимофеев воспитанник саратовской футбольной школы "Сокола". В 2006 году в составе сборной Детской футбольной лиги он участвовал на турнире в Москве, где его и заметили представители "Спартака". Через 2,5 из-за недостатка игровой практики Тимофеев ушел из "Спартака" в футбольную школу "Чертаново", которую успешно закончил и стал играть за команду "ЛФК Чертаново".

В январе 2012 года вернулся в «Спартак» и стал выступать за дублирующий состав. В основном составе дебютировал в августе 2013 года в мачте против "Санкт-Галлена".

В первой половине сезона Тимофеев провел за "Спартак" 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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