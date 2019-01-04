В Самаре постоянный клиент ограбил ломбард
Добычей безработного стал сотовый телефон
Преступника нашли очень быстроФото: Архив "КП"
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Один из ломбардов был ограблен в Самаре. С просьбой найти грабителя к полицейским обратились представители организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
Как установили правоохранители, к преступлению мог быть причастен 33-летний безработный и не судимый самарец. Он неоднократно покупал различные вещи в ломбарде, а на этот раз стащил телефон за 5 тыс. рублей.
Оперативники выяснили, где скрывается предполагаемый грабитель и задержали его. Телефон был изъят. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж.