2019-01-04T09:00:08+03:00
Происшествия

В Самаре постоянный клиент ограбил ломбард

Добычей безработного стал сотовый телефон
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Преступника нашли очень быстроПреступника нашли очень быстроФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Один из ломбардов был ограблен в Самаре. С просьбой найти грабителя к полицейским обратились представители организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Как установили правоохранители, к преступлению мог быть причастен 33-летний безработный и не судимый самарец. Он неоднократно покупал различные вещи в ломбарде, а на этот раз стащил телефон за 5 тыс. рублей.

Оперативники выяснили, где скрывается предполагаемый грабитель и задержали его. Телефон был изъят. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарцы нашли «кладбище» нераспроданных ёлок
У пожилого мужчины в Самарской области нашли крупную партию конопли
В Самарской области ночью сгорела баня
У метро Безымянка в Самаре невнимательная автомобилистка на «Мерседесе» спровоцировала ДТП
«Крылья Советов» возьмут в аренду у «Спартака» Артема Тимофеева
Лётчик-космонавт Олег Кононенко записал видеопоздравление для жителей Самарской области
Бразильский защитник Жозе Надсон покидает ФК «Крылья Советов»
Больше дыма, чем огня: в Самаре на ул. Калинина горел торговый контейнер
В Самаре на улице Каховской мужчина сбил женщину с двумя детьми
Обошлось без пострадавших: в ТЦ "Московский" произошло короткое замыкание
Мусор вывезут, а дороги расчистят: глава области провёл расширенное совещание, где обсудили все важный вопросы текущих праздников
Тройное ДТП в Тольятти: напротив "Лада Арены" столкнулись Lada Granta, Toyota RAV4 и "Нива"
В Самаре кондуктор выгнала школьника вечером на мороз из-за несработавшего проездного
Карты принимаются, но не все: в общественном транспорте Самары начали принимать банковские карты
Выясняют детали смертельного ДТП: на трассе М-5 «Урал» автомобилист на «Лада Гранте» сбил пешехода
Растерзали другую собаку: в Тольятти зверствует стая собак
Всего месяц за рулем: в Самарской области начинающая автомобилистка вылетела в кювет
Ночью с налобным фонарем: в Самаре пройдет ночная лыжная гонка "Сокольи горы"
Хотел проскочить на «красный»: в Самаре столкнулись такси и иномарка