В Самарской области ночью сгорела баня

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:17:45+03:00

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Ночью 4 января в поселке Взгорье, что находится под Сызранью, сгорела баня. Об этом со ссылкой на спасателей сообщает «КТВ-Луч».

Возгорание было зафиксировано в начале четвертого часа утра близ выезда на федеральную трассу М-5 «Урал». На место происшествия выехали девять пожарных. К их приезду огонь распространился на 16 кв. м строения. Ликвидировать возгорание огнеборцам удалось за десять минут.

Одной из версий пожара специалисты называют перекал печи. Впрочем, истинную причину ЧП только предстоит выяснить.