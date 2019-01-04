2019-01-04T10:17:45+03:00
Происшествия

В Самарской области ночью сгорела баня

Ее тушили девять пожарных
Кирилл КАРИМОВ
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Постройка была потушена за считанные минутыПостройка была потушена за считанные минутыФото: Архив "КП"
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Ночью 4 января в поселке Взгорье, что находится под Сызранью, сгорела баня. Об этом со ссылкой на спасателей сообщает «КТВ-Луч».

Возгорание было зафиксировано в начале четвертого часа утра близ выезда на федеральную трассу М-5 «Урал». На место происшествия выехали девять пожарных. К их приезду огонь распространился на 16 кв. м строения. Ликвидировать возгорание огнеборцам удалось за десять минут.

Одной из версий пожара специалисты называют перекал печи. Впрочем, истинную причину ЧП только предстоит выяснить.

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