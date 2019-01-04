В Самарской области ночью сгорела баня
Ее тушили девять пожарных
Постройка была потушена за считанные минутыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Ночью 4 января в поселке Взгорье, что находится под Сызранью, сгорела баня. Об этом со ссылкой на спасателей сообщает «КТВ-Луч».
Возгорание было зафиксировано в начале четвертого часа утра близ выезда на федеральную трассу М-5 «Урал». На место происшествия выехали девять пожарных. К их приезду огонь распространился на 16 кв. м строения. Ликвидировать возгорание огнеборцам удалось за десять минут.
Одной из версий пожара специалисты называют перекал печи. Впрочем, истинную причину ЧП только предстоит выяснить.