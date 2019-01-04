2019-01-04T11:20:30+03:00
Происшествия

У пожилого мужчины в Самарской области нашли крупную партию конопли

Наркотиками дело не ограничилось
Кирилл КАРИМОВ
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Дом был буквально забит марихуанойДом был буквально забит марихуанойФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Приволжском районе Самарской области был задержан 60-летний местный житель. Мужчину подозревают в причастности к незаконному обороту наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

В жилом помещении было обнаружено 9,4 кг конопли и 92 г конопли. Ранее судимый гражданин заявил оперативникам, что наркотики хранил для личного употребления.

Полицейские во время обыска обнаружили обрез ружья, два патрона, штык-нож, два охотничьих ножа. Пенсионер и здесь нашелся, что ответить – по его версии, оружие и боеприпасы он нашел в лесу, спрятал для самообороны и никогда в ход не пускал.

Сейчас в отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ» и «Незаконное изготовление оружия».

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