2019-01-04T11:30:35+03:00
Общество

Самарцы нашли «кладбище» нераспроданных ёлок

Постновогодний «подарок» обнаружили в Крутых Ключах
Кирилл КАРИМОВ
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Николай ИвановНиколай ИвановФото: СОЦСЕТИ
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В самарском микрорайоне Крутые Ключи было обнаружено скопление новогодних деревьев, которые не были вывезены после прекращения работы елочных базаров 31 декабря. Фотографии ёлочной свалки появились в социальных сетях.

- Количество ёлок, оставшихся после продажи. И они уже никому не нужны 1 января!!! – возмущается горожанин Николай Иванов.

Неизвестно, является ли скопление деревьев бывшим елочным базаром или «зеленые красавицы» были свезены в микрорайон нечистыми на руку дельцами. Напомним, что несколько лет назад мэрия Самары всерьез начала контролировать работу предновогодних елочных базаров и следить за тем, чтобы предприниматели уже 31 декабря вывозили нераспроданные деревья из города.

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