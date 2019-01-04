2019-01-04T12:33:40+03:00
Происшествия

Пожар частного дома в Самарской области унес жизни мужчины и женщины

Трагедия произошла в Отрадном
Кирилл КАРИМОВ
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Огонь унес жизни двух человекОгонь унес жизни двух человекФото: Архив "КП"
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Ночью 4 января, в 02:41 на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Отрадном на улице Озёрной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Возгорание распространилось на 80 кв. м. В тушении принимало участие 12 пожарных и 3 единицы специальной техники. Огонь был локализован к 04:10, а полностью потушен в 05:15.

К сожалению, в огне погибли два человека – 57-летний мужчина и 53-летняя женщина. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и почему оно привело к смерти людей.

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