2019-01-04T13:45:43+03:00
Общество

В Самарской области начался сильный снегопад с порывами ветра

Самарцев предупреждают об опасностях на дорогах и улицах
Кирилл КАРИМОВ
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Погода испортитсяПогода испортитсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 4 января, с 14:00 в Самарской области начнется снегопад. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- До 19:00 5 января, в большинстве населенных пунктов региона выпадет снег, местами сильный. Будет дуть юго-восточный ветер, с порывами до 18 м/c, - отметили синоптики.

Ближе к вечеру температура может опуститься до -11 градусов, а днем, 5 января, воздух прогреется до -3 градусов. Заморозки и оттепель может привести к образованию наледи и сосулек.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона, что при снегопаде не стоит прятаться от сильного ветра у домов или за остановками общественного транспорта. Особенно внимательными просят быть водителей, ведь такая погода создает угрозу аварий.

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