В Самарской области начался сильный снегопад с порывами ветра
В пятницу, 4 января, с 14:00 в Самарской области начнется снегопад. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
- До 19:00 5 января, в большинстве населенных пунктов региона выпадет снег, местами сильный. Будет дуть юго-восточный ветер, с порывами до 18 м/c, - отметили синоптики.
Ближе к вечеру температура может опуститься до -11 градусов, а днем, 5 января, воздух прогреется до -3 градусов. Заморозки и оттепель может привести к образованию наледи и сосулек.
Сотрудники МЧС напоминают жителям региона, что при снегопаде не стоит прятаться от сильного ветра у домов или за остановками общественного транспорта. Особенно внимательными просят быть водителей, ведь такая погода создает угрозу аварий.