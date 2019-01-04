2019-01-04T14:55:09+03:00
Происшествия

Жительница Самарской области попала под суд, продавая дешевые носки

Теперь ее ждет штраф
Кирилл КАРИМОВ
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100 рублей за 5 пар носков? Дешевле только даром!100 рублей за 5 пар носков? Дешевле только даром!Фото: Кирилл КАРИМОВ
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В Сызрани вынесен приговор местной жительнице, продававшей носки без государственной регистрации. Об этом сообщает «КТВ-Луч», со ссылкой на правоохранителей.

В материалах следствия говорится, что женщина продавала пять парк нательного белья за 100 рублей. Без разрешения на ведение предпринимательской деятельности. На сызранку был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ.

Теперь женщине, которая не явилась на заседание суда, предстоит выплатить штраф в 500 рублей. Будет ли она легализовывать свой бизнес - неизвестно.

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