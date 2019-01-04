Катание на тюбинге отправило женщину в больницу в Самарской области
Она врезалась в УАЗик
Эта зимняя забава опасна, предупреждают экспертыФото: Архив "КП"
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В четверг, 3 января, около 16:30, в Волжском районе Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным, 48-летняя женщина с горки каталась на надувном тюбинге. В один из заходов она врезалась в «УАЗ 390995», который ехал о грунтовке со стороны села Николаевка в направлении села Черноречье. «Буханкой» управлял 52-летний шофер.
Женщина получила тяжелые травмы, с которыми была доставлена на попутке в лечебное учреждение и госпитализирована.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту инцидента.