Катание на тюбинге отправило женщину в больницу в Самарской области

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:17:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 3 января, около 16:30, в Волжском районе Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным, 48-летняя женщина с горки каталась на надувном тюбинге. В один из заходов она врезалась в «УАЗ 390995», который ехал о грунтовке со стороны села Николаевка в направлении села Черноречье. «Буханкой» управлял 52-летний шофер.

Женщина получила тяжелые травмы, с которыми была доставлена на попутке в лечебное учреждение и госпитализирована.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту инцидента.