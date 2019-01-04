2019-01-04T18:20:11+03:00
Происшествия

Близ Тольятти «четырка» повисла на отбойнике моста

Машина чудом не свалилась с высоты
Кирилл КАРИМОВ
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vk.com/avtomobilnaj_stolicavk.com/avtomobilnaj_stolicaФото: СОЦСЕТИ
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В пятницу, 4 января, на Поволжском шоссе у Тольятти произошла автомобильная авария. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Водитель вазовской «четырнадцатой» не справился с управлением и влетел в отбойник на путепроводе. Только чудом машина не сорвалась вниз. Возможно, причиной ДТП стали тяжелые погодные условия и снегопад, пришедшие в Самарскую область.

Водитель получил травмы и ему потребовалась медицинская помощь. На месте работали правоохранители, которым и предстоит выяснить причины аварии.

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