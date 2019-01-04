На борьбу со снегопадом в Самаре этой ночью выведут 330 единиц спецтехники

4 Янв. 2019 2019-01-04T18:38:34+03:00

Ранним утром на расчистку выйдет более ста человек

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В связи с ухудшением погодных условий на улицы областной столицы будет направлена дополнительная снегоуборочная техника. Об этом сообщают представители МП «Благоустройство».

- Обеспечен дополнительный выход техники в дневную смену, - сообщил заместитель главы Самары – руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. - При этом принято решение о продлении дневной смены до 20:00. На 17:00 для очистки и обработки проезжей части и тротуаров задействовано около 150 единиц техники. По предварительному плану работ сегодня в ночь выведет порядка 330 единиц техники.

В 5 часов утра 5 января на расчистку остановок общественного транспорта и пешеходных переходов выйдет более 100 человек. Как заверяют чиновники, в случае необходимости количество ресурсов будет увеличено.

Не забыта и угроза схода снежной наледи на тротуары с крыш домов. В первоочередном порядке в нормативное состояние приводятся те кровли, конструкции которых выходят на тротуары.

В мэрии обращаются к горожанам, чтобы те не игнорировали специальные сигнальные ленты. Ими службы благоустройства огораживают участок придомовой территории если крышу готовят к расчистке или есть вероятность схода снега.