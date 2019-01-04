На борьбу со снегопадом в Самаре этой ночью выведут 330 единиц спецтехники
В связи с ухудшением погодных условий на улицы областной столицы будет направлена дополнительная снегоуборочная техника. Об этом сообщают представители МП «Благоустройство».
- Обеспечен дополнительный выход техники в дневную смену, - сообщил заместитель главы Самары – руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. - При этом принято решение о продлении дневной смены до 20:00. На 17:00 для очистки и обработки проезжей части и тротуаров задействовано около 150 единиц техники. По предварительному плану работ сегодня в ночь выведет порядка 330 единиц техники.
В 5 часов утра 5 января на расчистку остановок общественного транспорта и пешеходных переходов выйдет более 100 человек. Как заверяют чиновники, в случае необходимости количество ресурсов будет увеличено.
Не забыта и угроза схода снежной наледи на тротуары с крыш домов. В первоочередном порядке в нормативное состояние приводятся те кровли, конструкции которых выходят на тротуары.
В мэрии обращаются к горожанам, чтобы те не игнорировали специальные сигнальные ленты. Ими службы благоустройства огораживают участок придомовой территории если крышу готовят к расчистке или есть вероятность схода снега.