На самарском РКЦ «Прогресс» начнется производство комплектующих будущей марсианской ракеты России

4 Янв. 2019 2019-01-04T20:00:01+03:00

Прорывной проект должен стартовать в далекий космос уже через 9 лет

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«Роскосмос» утвердил план-график создания нового семейства сверхтяжелых ракет «Енисей». Среди подрядчиков амбициозного проекта – предприятие в Самарской области, сообщил в своем «Твиттере» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

- Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс «Енисей»), - подчеркнул Рогозин. - Разработчики – РКК «Энергия» имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ «Прогресс» (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) - в части создания третьей ступени.

Совершенно новая ракета сможет доставлять на околоземную орбиту до 70 т груза. Но основное предназначение ракеты-носителя – лунная и марсианская программы России.

«Роскосмос» планирует создать инфраструктуру и производство для ракет уже к 2026 году, а первый полет запланирован на 2028 год.