2019-01-04T20:38:33+03:00
Общество

В Самаре нашли крупную партию контрафактной красной икры

Продавцы не смогли подтвердить легальность рыбного деликатеса
Кирилл КАРИМОВ
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Икра может быть небезопаснаИкра может быть небезопаснаФото: Архив "КП"
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Представители Роспотребнадзора вместе с полицией изъяли из продажи более 150 банок красной икры, которые продавались на Барбошиной поляне в Самаре.

- Проверка выявила у предпринимателей контрафактную икру лосося, -сообщили в федеральной службе. - Продукты продавали без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товара.

Кроме того, оказалось, что на маркировке, нанесенной на банки, была указана недостоверная информация об изготовителе. Рыбный деликатес изъят из оборота, в отношении продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях.

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