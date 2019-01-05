В Самаре разыскивают водителя, который сбил 15-летнюю девочку на Галактионовской

5 Янв. 2019 2019-01-05T08:53:19+03:00

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В пятницу, 4 января, в Самаре на улице Галактионовской в районе дома № 120 неизвестный водитель сбил подростка. 15-летняя девочка выходила из трамвая на месте остановки общественного транспорта. Водитель не успел во время затормозить и допустил наезд на подростка.

Девочка получила различные травмы ног. Сначала водитель повел себя ответственно: он отвез ребенка в больницу. Однако, там он задерживаться не стал, а скрылся, не оставив никаких данных о себе.

Девочке после обследования было назначено амбулаторное лечение. Выйдя из больницы она сразу обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили жителей соседних домов, и сейчас разыскивают водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Всех, кому что-либо известно о данной аварии, просят сообщить информацию по телефонам: 373-78-78, 020 (102) или обратиться по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 120.