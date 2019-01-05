«И маленькая собачонка»: в Тольятти вор с Йорк терьером перед Новым годом ограбил пенсионерку

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:51:10+03:00

Возможно вор попадется на одной из прогулок со своим питомцем

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Жительница Тольятти перед новым годом получила неприятный сюрприз. Точнее она лишилась кошелька с 12 000 рублей, банковской картой и пенсионным удостоверением. Женщину ограбили 29 декабря 2018 года вечером с 18.10 до 18.40 в одном из магазинов города, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

После опроса работников торговой точки и просмотра записей с камер видеонаблюдения полицейские установили приметы подозреваемого.

Вором оказался мужчина в возрасте от 45 до 55 лет, ростом 170 — 180 см. Он был одет в темную матерчатую куртку, синие джинсы, ботинки темного цвета и черную вязанную шапку. Особой приметой подозреваемого является Йоркширский терьер, которого мужчина во время прогулки по магазину и кражи держал на руках. Собачка была одета в красную куртку с черными пятнами.

Ориентировка с его описанием уже разослана во всех правоохранительных органы.

Сотрудники полиции просят всех, кто что-либо знает о личности или местонахождении подозреваемого, сообщить информацию по телефонам 8(8482) 93-46-02, 93-46-27, 8(8482) 93-46-18, 93-46-21, 93-46-23, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).