Ночью в Самаре горела стена двухэтажного дома на улице Садовой

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:01:31+03:00

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Сегодня ночью, 5 января, в Самаре загорелась стена двухэтажного деревянного дома. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях в 00 часов 48 минут.

На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

Огонь охватил только стену двухэтажного жилого дома. Он успел распространиться только на 1 квадратный метр. Местные жители быстро потушили огонь еще до прибытия пожарных.

В настоящий момент специалисты выясняют причину пожара и устанавливают причиненный огнем ущерб.

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