2019-01-05T12:22:52+03:00
Общество

В Самаре предлагают снизить норматив для горожан на вывоз мусора

Утвердить цифры должны 10 января в министерстве ЖКХ
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре еще не утвердили нормативы на вывоз мусораВ Самаре еще не утвердили нормативы на вывоз мусора
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С 1 января в Самаре произошли изменения в системе работы с отходами. К работе приступил единый региональный оператор. И у горожан возник ряд вопросов: 1 января они увидели под окнами переполненные контейнерные площадки. Оператор объяснил: вывозить должны только содержимое контейнеров. Власти обещают, что ситуация устаканится в ближайшее время. Жителям же пока непонятно, сколько придется платить за вывоз мусора по-новому.

- Сейчас тариф составляет 598 рублей за кубометр мусора. А вот норматив пока не утвержден окончательно. Предварительно, это 0,091 кубометра на кв.м. помещения. Но Общественная палата вышла с инициативой снизить эту цифру до 0,085 кубометров на кв.м. Утвердить все цифры министерство должно 10 января, - объясняет руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских.

При этом есть еще один скользкий, но важный момент. Убирать контейнерные площадки должны управляющие компании. Раньше в сумму "за содержание жилого помещения" входил и вывоз ТБО, и услуги дворника. Теперь УК должна оставить себе только расходы на дворника. Проследить за тем, чтобы сумма в этой строке пропорционально уменьшилась, придется самим собственникам.

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