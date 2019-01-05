2019-01-05T12:32:22+03:00
Общество

Снегопад в Самаре продолжится до воскресенья

А на следующей неделе на смену осадкам придут морозы
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Самару продолжает засыпать снегом. Осадки уже не такие интенсивные, как в минувшую пятницу, но продолжатся они будут почти до утра 6 января.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие сутки погода Самарской области ожидается неустойчивой с умеренными и сильными снегопадами, метелями, усилением ветра и повышением температуры воздуха.

Сегодня днем столбики термометров покажут от -3-х до -8-ми градусовю

Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами его порывы могут достигать 15-20 м/с. Местами снежные заносы, гололедица, сильный снег и метель.

Уже в воскресенье, 6 января, снег будет небольшой и лишь местами.

- Циклон через правый берег Волги будет перемещаться в северо-восточном направлении и к Рождеству он отойдёт за Урал. Снег прекратится, а мороз вновь усилится, - уточняют в Приволжском УГМС.

Холодать начнет с воскресенья. Сначала дневная температура воздуха опустится до -10 градусов, а на следующей неделе, 7 и 8 января, до -15 и -18 соответственно. Синоптики обещают западный ветер, 5 — 10 м/с, местами гололедицу.

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