К Рождеству в Самаре дороги ко всем храмам расчистят от снега
К рождественским богослужениям дороги ко всем самарским храмам и их территории расчистят от снега. Об этом в Twittere городской администрации сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.
По его словам, Елена Лапушкина поставила задача главам районов, руководителям городских служб благоустройства усилить работу по очистке кровель от снега и сосулек, уборке тротуаров.
- Важно обезопасить людей в тех местах, где возможен сход снега. Кроме того, делаем акцент на расчистке тротуаров и посадочных площадок на остановках общественного транспорта, а также перекрестков, которые люди переходят по пешеходным переходам, - отметил Василенко.
Кроме того, власти города активно готовятся к Рождеству. Как отметил Владимир Василенко, за оставшиеся до праздника два дня от снега будут очищены дороги ко всем храмам города, и там где надо с их территории вывезут снег.
Уже 6 января главам районов Самары и руководителям предприятий благоустройства, предстоит отчитаться перед главой города о проделанной работе.