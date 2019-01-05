К Рождеству в Самаре дороги ко всем храмам расчистят от снега

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:45:40+03:00

В связи со снегопадами в городе усилена работа коммунальных служб

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К рождественским богослужениям дороги ко всем самарским храмам и их территории расчистят от снега. Об этом в Twittere городской администрации сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

По его словам, Елена Лапушкина поставила задача главам районов, руководителям городских служб благоустройства усилить работу по очистке кровель от снега и сосулек, уборке тротуаров.

- Важно обезопасить людей в тех местах, где возможен сход снега. Кроме того, делаем акцент на расчистке тротуаров и посадочных площадок на остановках общественного транспорта, а также перекрестков, которые люди переходят по пешеходным переходам, - отметил Василенко.

Кроме того, власти города активно готовятся к Рождеству. Как отметил Владимир Василенко, за оставшиеся до праздника два дня от снега будут очищены дороги ко всем храмам города, и там где надо с их территории вывезут снег.

Уже 6 января главам районов Самары и руководителям предприятий благоустройства, предстоит отчитаться перед главой города о проделанной работе.