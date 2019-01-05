В массовом ДТП под Самарой погибли три человека, два подростка находятся в больнице

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:49:38+03:00

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В субботу, 5 января, на трассе М-5 Урал произошло жуткое ДТП в котором погибли несколько человек. Авария произошла в 10.40 в Камышлинском районе Самарской области на 1164 км федеральной трассы.

- По предварительным данным, водитель автомашины «Шкода» при обгоне большегруза «МАН» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Тойота Прадо», после чего произошло столкновение "Тойоты Прадо" с фурой, - рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Шкоды», а также водитель «Тойоты Прадо». Еще три человека с различными травмами были доставлены в больницы, среди них два подростка: 13 летняя девочка и 12-летний мальчик. Еще одна пострадавшая — 37-летняя женщина.

Как уточнили в полиции, сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. На трассе было организовано реверсивное движение. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.