В Самаре за одни сутки выпало больше четверти месячной нормы осадков

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:50:30+03:00

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Самарские коммунальные службы продолжают бороться с последствиями снегопада. По данным Приволжского гидрометцентра, за минувшией сутки в городе выпало свыше четверти месячной нормы осадков.

Чтобы убрать такое количество снега, городским службам благоустройства пришлось вывести на дороги больше 470 спецмашин. Об этом рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. Он также уточнил, что за сутки из города было вывезено 12 тысяч тонн снега.

- Днем 5 января на уборке задействовано более 150 единиц техники и 200 работников муниципальных предприятий. В ночь планируется вывести не менее 300 единиц техники. Кроме того, технику для уборки городских улиц предоставляют промышленные и строительные предприятия города, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Главам районов поручено лично контролировать работы по уборке снега, так как есть претензии к управляющим компаниям в этом направлении. В частности по докладу ГАТИ техника выходит не в полном объёме от заявленного, а дворники поздно приступают к уборке выходов из подъездов.